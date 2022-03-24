Азиатские индексы - 24-03-22

ТОКИО, 24 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.25% и составил 28110.39 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.14% и составил 1981.56 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.63% и составил 3250.26 пункта, а HANG SENG снизился на 0.94% и составил 21945.95 пункта.