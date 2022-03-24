Талибы опровергли смену главы правительства Афганистана

Официальный представитель контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Забихулла Муджахид опроверг сообщения СМИ о смене премьер-министра страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Сообщения некоторых СМИ о смене премьер-министра не соответствуют действительности, никаких изменений в кабинете министров или других ведомствах не произошло", - написал Муджахид в твиттере.

Египетское издание Bawaba al-Ahram ранее сообщило, что ключевые изменения в правительстве талибов произошли на прошедшем в Кандагаре заседании кабинета министров. В частности, оно отмечало, что Абдул Гани Барадар назначен премьер-министром, сменив на этом посту Мухаммада Хасана Ахунда.