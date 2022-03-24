Armenia Airlines отменяет рейсы Москва-Ереван-Москва с 24 марта по 15 апреля
16:44, 24 Март, 2022
ЕРЕВАН, 24 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Авиакомпания "Армения" отменила рейсы NGT936/935 Москва-Ереван-Москва с 24 марта по 15 апреля в связи с европейско-американскими ограничениями.
Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в "Facebook" сообщил заместитель директора авиакомпании Геворг Хачатрян.
"Рейсы NGT930/929 Ереван-Москва-Ереван будут выполняться согласно расписанию. Сейча ведутся переговоры, ведется работа по поиску альтернативных решений. Дополнительная информация будет регулярно обновляться. Спасибо за понимание», — говорится в сообщении.
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