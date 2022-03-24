Болгария не будет оказывать военную помощь Украине

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков подтвердил в четверг перед журналистами в Брюсселе информацию о том, что его страна не будет оказывать военную помощь Украине, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Болгария делает все возможное, чтобы поддержать Украину, но без оказания ей непосредственной военной помощи", - сказал Петков.

Премьер-министр сообщил, что на территории Болгарии продолжается формирование болгарской боевой группы и к ней готовы присоединиться 150 английских военнослужащих, также ведутся переговоры с Италией, а ранее США согласились отправить в Болгарию роту боевых бронированных машин (ББМ) Stryker. "В Болгарии будет сильная боевая группа под болгарским командованием", - подчеркнул премьер.

Ранее на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии саммита НАТО генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что НАТО намерена принять решение о крупнейшем усилении своей обороны, первым шагом которого будет размещение четырех боевых групп альянса в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Отвечая на вопросы, Петков высказал мнение, что санкции против России работают, но, по его словам, они должны быть более асимметричными. "Видно, что санкции [против России] работают, но эти меры должны быть асимметричными, наносящими ущерб российскому государству, но не странам ЕС".