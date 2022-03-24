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Иран обсуждает с Россией возможность признания карт "Мир"

Иран обсуждает с Россией возможность признания карт "Мир"

Иран обсуждает с российской стороной возможность признания карты платежной системы "Мир". Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали.

"Этот вопрос (полного признания Ираном платежной системы "Мир" - ред.) тоже входит в повестку дня, которую мы обсуждаем с нашими российскими коллегами", - сказал Джалали.

 


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