Иран обсуждает с российской стороной возможность признания карты платежной системы "Мир". Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали.

"Этот вопрос (полного признания Ираном платежной системы "Мир" - ред.) тоже входит в повестку дня, которую мы обсуждаем с нашими российскими коллегами", - сказал Джалали.