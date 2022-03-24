СМИ: полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО продлят на год

Йенс Столтенберг останется на посту генерального секретаря НАТО еще на год. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг норвежский телеканал TV-2 со ссылкой на свои данные.

"Согласно полученной TV-2 информации, полномочия Йенса Столтенберга как генсека НАТО будут продлены на год", - говорится в материале на сайте телеканала.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сообщил TV-2, что поддержит продление полномочий Столтенберга в НАТО, если такое решение будет принято. По словам премьера, он обсудил это с генсеком и сообщил ему о своей поддержке.

Кроме того, несколько американских официальных лиц заявили Financial Times, что видят растущую поддержку продление срока полномочий Столтенберга на посту главы НАТО. В среду помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил: "Мы считаем, что Йенс Столтенберг проделывает фантастическую работу и изо дня в день играет решающую руководящую роль в НАТО". "Столтенберг - настоящий актив альянса", - добавил Салливан.

По словам премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо, "смена капитана среди шторма - дело непростое, и это [продление полномочий] правильно". Как сказала британской газете министр обороны Нидерландов Кайса Олленгрен, Столтенберг "проделал большую работу". "Важно, чтобы на этом посту был кто-то, кого мы все знаем и кому мы все доверяем, а он и есть такой человек", - считает Олленгрен.

"Мы очень высоко оцениваем его лидерство и хладнокровие, особенно во время кризиса прямо сейчас", - заявил "Файнэншл таймс" постоянный представитель Польши в НАТО Томаш Шатковский.