Верхний Ларс сегодня: движение запрещено для всех видов автотранспорта

Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено для всех видов автотранспорта, как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.

Движение закрыто из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и опасности схода лавин на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, отмечают в ведомстве.

По информации Национального агентства окружающей среды, на участке Млета-Гудаури движение автотранспорта осуществится в режиме беспрерывного проезда.

Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться исключительно на исправном автотранспорте и следовать режимам, установленным на автомобильных дорогах.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.