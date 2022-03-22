Секретарь Совбеза Армении и госминистр в МИД ФРГ обменялись мнениями по вопросам региональной и глобальной безопасности
21:45, 22 Март, 2022
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 22 марта встретился в Берлине с государственным министром в МИД ФРГ Тобиасом Линднером.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Совета безопасности, стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и глобальной безопасности, обсудили дальнейшие шаги развития двустороннего сотрудничества.
Секретарь Совета безопасности также представил собеседнику видение Армении решения проблем безопасности в регионе.
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