Представителей армянской общины Краматорска, вместе с остальными жителями постепенно эвакуируют из находящегося под обстрелами города. Как передает Арменпресс, об этом AnalitikaUA.net сообщил представитель общины Ваге Мамиконян.

По его словам, обстрел фосфорными боеприпасами был утром, на данный момент город также находится под мощным обстрелом.

«Всех желающих эвакуироваться представителей общины вместе с остальными жителями постепенно выводят из города в более безопасные регионы, но основная часть общины все еще находится в городе. Власти по максимуму организовывают возможность эвакуироваться. Регулярно с города по 2 поезда на Запад Украины, и электрички на Лозовую», — отметил Мамиконян.