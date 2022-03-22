Кремль прокомментировал слова Зеленского о референдуме по возможному компромиссу с Россией

Кремль не разглашает подробности переговоров делегаций России и Украины, чтобы не навредить процессу, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Украина - это суверенное государство, и какие-то могут и должны быть внутригосударственные процедуры", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, ответил он на вопрос, как в Кремле относятся к идее Владимира Зеленского о возможном референдуме на Украине по вопросу компромиссов с Россией.

"Но помимо этого есть и субстанция, которая находится на стадии переговоров двух делегаций. Я не могу вторгаться в детали этих субстанций, мы убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы", - добавил представитель Кремля.

В ответ на уточняющий вопрос об отношении Кремля к такому референдуму на Украине, если он состоится после того, как делегации сформируют пакет предложений, Песков сказал, что это также "связано с целым набором параметров, которые могут и должны обсуждаться нашими переговорными командами". "Наша переговорная команда имеет полное полномочие, имеет необходимую экспертизу, имеет необходимую политическую волю главы государства. Далее очередь за нашими украинскими визави", - резюмировал Песков.

Позиция РФ на переговорах с Украиной четко сформулирована устно и письменно, документы получены Киевом, планов опубликовать их нет, сказал представитель Кремля. "Они (требования РФ) хорошо известны украинской стороне. Вот все, что я могу сказать. Они разъяснены не только устно, но и весьма четко сформулированы и письменно. Все необходимые проекты документов достаточно много дней назад были переданы украинцам", - сказал Песков. При этом он отрицательно ответил на вопрос о том, можно ли ожидать, что эти проекты документов будут опубликованы. "Нет, нельзя", - сказал Песков.

Говоря о том, получен ли на эти документы ответ Киева, представитель Кремля уточнил, что на какие-то из них украинская сторона ответила, на какие-то нет. "Но мы, безусловно, хотели бы более содержательного и более оперативного ответа каждый раз", - сказал он.

Песков не стал называть дату следующего раунда переговоров делегаций двух стран. "Здесь такой график совсем плавающий, поэтому я не буду сейчас вдаваться в подробности", - сказал представитель Кремля. "Некий процесс имеет место, но, конечно, мы желали бы более активных и более содержательных переговоров", - добавил он.