Информация о бомбе на борту рейса Москва-Ереван оказалась ложной

На борту рейса Москва-Ереван, приземлившегося в ереванском аэропорту “Звартноц”, бомбы обнаружено не было. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении.

Как сообщалось ранее, в Национальный центр кризисного управления 22 марта в 17:42 поступила информация о том, что в багаже рейса Москва-Ереван, вылетевшего из аэропорта “Внуково” заложена бомба. Самолет приземлился в аэропорту “Звартноц” в 18:20.

На место выехали спасатели, спецотряд кинологов и врачей.

В результате обыска в салоне или багажном отделении самолета бомбы не обнаружено.