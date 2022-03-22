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Получена информация о бомбе в самолете рейса Москва-Ереван

Получена информация о бомбе в самолете рейса Москва-Ереван

В Национальный центр кризисного управления 22 марта в 17:42 поступила информация о том, что в багаже рейса Москва-Ереван, вылетевшего из аэропорта “Внуково” заложена бомба. Самолет приземлился в аэропорту “Звартноц” в 18:20.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, на место выехали и проводят свои работы спасатели, спецотряд кинологов и врачей.


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