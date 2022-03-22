Россия запросила голосование в СБ ООН по резолюции в отношении Украины

Россия запросила на 23 марта голосование в Совете Безопасности ООН по своему проекту резолюции, связанной с гуманитарной ситуацией на Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник журналистам первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Да, это [завтра] в Совете Безопасности. Мы полагаем, что это подходящее время", - сказал он.

Предложенный Россией проект резолюции СБ ООН по Украине предусматривает прекращение огня для эвакуации всех гражданских лиц, обеспечение защиты мирного населения и гражданских объектов. В документе также содержится призыв к финансированию программы ООН по гуманитарному реагированию.

В понедельник в офисе председателя 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сообщили, что в секретариате организации представлен текст западного проекта резолюции по гуманитарной ситуации на Украине. Документ основан на проекте резолюции СБ ООН, ранее подготовленном Францией и Мексикой. 14 марта Париж и Мехико заявили, что прекращают продолжавшиеся две недели попытки согласования в Совбезе резолюции по гуманитарной ситуации на Украине и вынесут ее на обсуждение Генассамблеи. Специальная сессия ГА ООН возобновится 23 марта.