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ЕС обсуждает новые санкции против РФ в связи с ситуацией на Украине

ЕС обсуждает новые санкции против РФ в связи с ситуацией на Украине

Страны Евросоюза ведут дискуссии о новых санкциях в отношении России в связи с продолжающимся кризисом на Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон по итогам заседания в Брюсселе Совета ЕС по общим вопросам.

"В последние дни мы видим усиление военных действий [на Украине], и вполне возможно, что будут быстро выработаны новые санкции", - сказал он на пресс-конференции. "Дискуссии об этом сейчас ведутся", - заявил Бон.


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