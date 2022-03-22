Навального осудили на девять лет колонии по делу о мошенничестве и оскорблении суда

Лефортовский суд Москвы во вторник приговорил Алексея Навального к девяти годам колонии строгого режима, признав его виновным по новому делу о мошенничестве и оскорблении судьи. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Окончательно назначить Навальному наказание в виде девяти лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 1,2 млн рублей", - огласила приговор судья Маргарита Котова. Суд назначил ему также один год ограничения свободы после освобождения из колонии.

Наказание Навальному было назначено с учетом наличия у него прошлых судимостей по делу о мошенничестве и клевете на ветерана. Приговор суда пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.