Всемирное антидопинговое агентство выразило благодарность Министерству ОНКС Армении за постоянное содействие

Всемирное антидопинговое агентство выразило благодарность министру образования, науки, культуры и спорта РА Ваграму Думаняну и заместителю министра Карену Гилояну за постоянное сотрудничество со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

Как передает «Арменпресс», Армения с 2004 года является членом Всемирного антидопингового агентства, что предполагает и определенные финансовые вложения. В этом году они составили 12 488 долларов, которые были оплачены Министерством ОНКС. «Спасибо за инвестиции в ВАДА. Ваш вклад в борьбу с допингом в спорте играет значительную роль. Мы благодарны Вам за Вашу неизменную приверженность агентству», - говорится в благодарственном письме министру.

В ВАДА подчеркивают, что они находятся в постоянном контакте с Антидопинговым агентством Армении, в частности, с заместителем директора Арегом Ованнисяном. По словам Арега Ованнисяна, Армения имеет достаточно высокую репутацию во Всемирном антидопинговом агентстве, всегда показывает хорошие показатели в ежегодном мониторинге ВАДА. «В связи с тем, что у страны много представителей на Олимпийских играх и чемпионатах мира, ВАДА требует, чтобы спортсмены ежегодно проходили тестирование. Если этого не будет, страна может быть дисквалифицирована, как это было с Россией. По итогам прошлого года 11 стран не прошли мониторинг и были дисквалифицированы. У нас таких проблем нет, и, думаю, в этом году их также не будет. Следующий мониторинг запланирован на конец мая». Заместитель директора Антидопингового агентства Армении Арег Ованнисян отметил, что у нас обычно возникают проблемы с молодыми спортсменами и нам необходимо увеличить количество их допинг-тестов.