Болгария и Польша предложат НАТО построить на восточном фланге сеть трубопроводов

Сеть трубопроводов для транспортировки горючего может быть построена на восточном фланге НАТО. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом во вторник заявил президент Болгарии Румен Радев по итогам встречи со своим польским коллегой Анджеем Дудой, прибывшим в Софию с рабочим визитом.

"На встрече в верхах НАТО предложим строительство трубопроводов для топлива, которые пройдут по всему восточному флангу НАТО. Будем работать над улучшением инфраструктуры по поставке топлива, наряду с развитием шоссейных дорог и железнодорожной сети", - сказал Радев, предположив, что альянс сможет принять участие в финансировании проекта.

К странам восточного фланга НАТО относятся Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния и Болгария.