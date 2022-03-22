Армянские боксеры победили турецкого и азербайджанского соперников и вышли в финал

Завершились бои предварительного раунда чемпионата Европы по боксу среди юношей до 22 лет, проходившего в Хорватии.

Как передает «Арменпресс», два представителя Армении - Руслан Асликян (57 кг) и Артур Шахпазян (63,5 кг) вышли в финал и 23 марта поборятся за высшие награды.

В полуфинале Асликян победил Таира Акоюна из Турции, в финале он встретится с Мишелем Балдасом из Италии. Артур Шахпазян (63,5 кг) в полуфинале победил Джалала Гурбанова (Азербайджан) со счетом 4:1. Соперником Шахпазяна в финале будет турок Озмен Керим, который в ноябре на чемпионате мира в Белграде завоевал серебряную медаль.

Бронзовую медаль в женской борьбе завоевала представительница Армении Элида Кочарян (60 кг).

В составе сборной Армении Д-23 были Сейран Егикян (48 кг), Генрик Саакян (51 кг), Эрик Тохян (54 кг), Артур Саакян (60 кг), Арутюн Акопкохян (67 кг), Нарек Закарян (71 кг), Вахтанг Арутюнян (75 кг), Гор Нерсисян (80 кг), Генрик Чгрикян (86 кг) и Ованнес Папазян (+86 кг). В женской борьбе участвовали Гаяне Тер-Барсегян (48 кг) и Аревик Дохоян (52 кг).