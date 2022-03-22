Oriflame приостановит инвестиции в Россию

Шведская косметическая компания Oriflame приостанавливает инвестиции в маркетинг, тренинги и мероприятия в России, а также возможность незарегистрированным пользователям покупать продукцию онлайн. Как передает Арменпресс, об этом сообщает компания.

"В связи с рядом операционных и юридических сложностей компания Орифлэйм в России считает невозможным продолжение деятельности в России в текущей форме и вынуждена принять дополнительные меры по сокращению и приостановлению отдельных операций в России, в том числе компания приостанавливает инвестиции в маркетинг, тренинги и мероприятия. Орифлэйм также приостанавливает возможность приобретения продукции незарегистрированными покупателями онлайн через Персональный Бьюти Магазин", - говорится в сообщении.

Компания уточнила, что партнеры бренда могут продолжать вести деятельность, но с учетом всех принятых изменений. Также ранее шведская газета Dagens Industri писала, что компания остается в России и продолжит продажи в стране с целью поддержки продавцов-консультантов.

Компания Oriflame, основанная в Швеции в 1967 году, сегодня - международный косметический концерн с представительствами более чем в 60 странах. У компании собственные заводы в Швеции, Польше, Китае, России и Индии.