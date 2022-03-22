Азербайджан преднамеренно продолжает политику запугивания населения Арцаха: заявление ЗПЧ Армении и Арцаха

Для азербайджанской политики этнической чистки армян Арцаха найден инструмент «мелкой мести». Как передает «Арменпресс», с таким заявлением выступили Омбудсмены Армении и Арцаха.

«Вчера вечером азербайджанская сторона умышленно, вновь прекратила работу единственного газопровода, по которому газ из Армении поступает в Арцах. 8 марта, в первый раз, подача газа в Арцах была остановлена, якобы, по причине аварии, но азербайджанская сторона не допустила арцахских специалистов к месту «аварии», находившемуся в области их контроля. С этого момента стало ясно, что политика государственной ненависти Азербайджана к армянам Арцаха нашла еще одно средство давления.

Сопоставляя достоверные факты, становится очевидным, что во время или под видом аварийного ремонта азербайджанская сторона установила на газопроводе задвижку. В любой момент она может перекрыть ее для запугивания мирного населения Арцаха, оставляя людей без отопления, горячей воды и других жизненно важных, необходимых вещей, особенно при таких погодных условиях.

Газоснабжение, восстановленное 19 марта, действовало менее трех дней. В эту суровую зимнюю погоду дети, старики, больные и вынужденные переселенцы Арцаха лишены тепла. Люди испытывают неописуемые трудности. В Арцахе продолжается гуманитарный кризис.

У нас нет сомнений в том, что азербайджанская сторона сознательно продолжает государственную политику давления и запугивания народа Арцаха. Цель не изменилась - подвергнуть Арцах этнической чистке и очистить его от коренных жителей - армян.

Эта позорная «месть», направленная на более чем 100 000 армян неприемлема. Этот почерк государства лучше всего описывает фальшивую и несостоятельную сущность тезисов «толерантности», озвучиваемых Азербайджаном.

Мы со всей решительностью осуждаем эту продолжающуюся практику этнической ненависти и мести со стороны азербайджанского государства к народу Арцаха.

Призываем международные правозащитные организации и акторов этой сферы оказать давление на азербайджанскую сторону, дабы положить конец этому широко распространенному и продолжающемуся нарушению прав человека», - говорится в заявлении ЗПЧ Армении и Арцаха.