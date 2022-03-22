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Ваагн Хачатурян и глава делегации ЕС в Армении обсудили вопросы региональной безопасности

Ваагн Хачатурян и глава делегации ЕС в Армении обсудили вопросы региональной безопасности

14:33, 22 Մարտ, 2022

22 марта президент Республики Ваагн Хачатурян встретился с руководителем делегации Европейского союза в Армении, послом Андреа Викторин.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, посол Андреа Викторин поздравила Ваагна Хачатряна с вступлением в должность президента Армении и пожелала ему успехов.

Собеседники обменялись мнениями вокруг расширения отношений и углубления взаимодействия между Арменией и Евросоюзом в различных сферах.


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