Время в Ереване: 11:07:36,   22 Март

Премьер-министр Армении в связи с авиакатастрофой направил премьеру Китая Ли Кэцяну телеграмму соболезнования

Премьер-министр Армении в связи с авиакатастрофой направил премьеру Китая Ли Кэцяну телеграмму соболезнования

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в связи с авиакатастрофой, произошедшей в провинции Гуанси, направил премьер-министру Китая Ли Кэцяну телеграмму соболезнования. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью Аппарата премьер-министра РА.

В телеграмме говорится: «От имени Правительства Республики Армения и лично от себя выражаю Вам, Правительству Китайской Народной Республики и дружественному китайскому народу соболезнования в связи с крушением самолета авиакомпании «Китайские авиалинии», произошедшем в провинции Гуанси.

Желаю семьям погибших, родным выдержки и терпения, чтобы пережить эту тяжелую утрату».


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]