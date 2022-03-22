В Грузии отменяют масочный режим на улицах, решение принято по итогам заседания межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 во вторник, передает Арменпресс соссылкойна Sputnik.

На сегодняшний день ношение масок в Грузии обязательно как в закрытых пространствах, так и на улице.

"С 28 марта отменяется обязательство ношения масок в открытых пространствах, сохранится лишь рекомендательный характер. В общественном транспорте и закрытых помещениях обязательное ношение масок на данном этапе сохраняется", – сказал глава оперативного штаба совета Георгий Гибрадзе на брифинге.

Первый случай инфицирования коронавирусом был зафиксирован в Грузии 26 февраля 2020 года. С начала пандемии в стране зафиксировано более 1,6 миллиона случаев.