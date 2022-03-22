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Армен Григорян и Нильс Аннен обсудили перспективы развития экономического и технического сотрудничества

Армен Григорян и Нильс Аннен обсудили перспективы развития экономического и технического сотрудничества

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 22 марта в Берлине встретился с госсекретарем Министерства экономического развития и сотрудничества Германии Нильсом Анненом.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате СБ, стороны обсудили перспективы дальнейшего развития экономического и технического сотрудничества между Арменией и Германией.

Стороны подчеркнули важность последовательного развития демократических институтов Армении. Стороны договорились продолжить контакты по вопросам, представляющим двусторонний и многосторонний интерес.


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