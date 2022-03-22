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Сингапур решил впервые открыть посольство в Израиле

Сингапур решил впервые открыть посольство в Израиле

Руководство Сингапура решило открыть посольство в Израиле впервые с 1965 года, когда между странами были установлены дипломатические отношения, как передает Арменпресс, об этом пишет Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Сингапура.

Это решение было принято на встрече глав МИД Сингапура и Израиля Вивиана Балакришнана и Яира Лапида. Лапид приветствовал это решение и назвал его очередным свидетельством важности двусторонних отношений.

Дата открытия дипмиссии еще не названа.


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