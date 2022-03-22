Президент Армении и посол Китая в Армении обсудили возможности расширения сотрудничества в разных сферах

22 марта президент Республики Армения Ваагн Хачатурян встретился с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в Республике Армения Фан Юном.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, Фан Юн поздравил Ваагна Хачатуряна с вступлением на должность и пожелал плодотворной совместной работы во благо укрепления и расширения армяно-китайских отношений.

На встрече президент Хачатурян и посол коснулись повестки двусторонних отношений, перспективных направлений сотрудничества и возможностей расширения взаимодействия в различных сферах.