Невозможно уничтожить армянский дух Шуши, он возродился в мае 1992 года и вновь будет возрожден: МИД Арцаха

Министерство иностранных дел Республики Арцах в связи со 102-й годовщиной массовой резни армянского населения в Шуши распространило заявление. Как передает «Арменпресс», в сообщении, в частности, говорится:

“Сегодня мы склоняем головы перед памятью невинных жертв массовой резни армянского населения города Шуши, осуществленной властями новосозданной Азербайджанской Демократической Республики 102 года назад, с 22-го по 26-ое марта 1920 года. Жертвами этого чудовищного преступления, вызванного экспансионистскими устремлениями Азербайджана, стали десятки тысяч человек – многие из них были жестоко убиты, оставшиеся в живых были изгнаны из своих домов. Большая часть города, являвшегося не только столицей, но и историческим и культурным центром Арцаха, была полностью разрушена и на протяжении нескольких десятилетий лежала в руинах, пока не была снесена азербайджанскими властями в середине ХХ века.



Шушинская резня, активное участие в которой принимали турецкие офицеры и эмиссары, стала очередной попыткой перенести Геноцид армян уже в Восточную Армению в контексте реализации пантюркистской идеологии.



Эта ужасающая по своей жестокости трагедия обозначила истинные цели азербайджанских властей в отношении Арцаха и армянского народа и не только изменила демографию Шуши, но и оставила неизгладимый след на атмосфере города и предопределила последующие процессы.



Спустя почти 70 лет азербайджанские власти вновь прибегли к апробированному инструменту в своем арсенале - резне и депортации невинного армянского населения, организовав массовые убийства и погромы в Сумгаите, Баку, Гандзаке (Кировабад) и в других населенных пунктах бывшей Азербайджанской ССР.

В 2020 году трагедия вновь повторилась. Оккупировав в ходе 44-дневной агрессии против Республики Арцах город Шуши, Азербайджан вновь изгнал оттуда армянское население города.



Как в 1920-м, так и в 2020 году Азербайджан стремился не просто уничтожить армянское население города Шуши и Арцаха в целом, но и стереть его историю, культуру и дух. Этой стратегии Азербайджан продолжает придерживаться и сегодня.

Тем не менее, невозможно уничтожить армянский дух Шуши, который неразрывно связан с Арцахом. Он возродился в мае 1992 года и возродится вновь”.