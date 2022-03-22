В Арцахе за прошедший день подтвержден 1 новый случай заболевания COVID-19.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Арцаха сообщает, что в настоящее время стационарное лечение от коронавирусной болезни проходят 9 пациентов.

В 2022 году для лабораторного выявления COVID-19 в Арцахе обследовано 10 469 граждан, из которых у 3 077 оказался положительный результат. Есть 42 летальных исхода.

Министерство здравоохранения Республики Арцах вновь призывает следовать инструкциям, дабы избежать новых вспышек и перебороть коронавирусную инфекцию.