Президент США Джо Байден утверждает, что предположения о наличии биологического и химического оружия США в Европе не соответствуют действительности.

"Заявления о том, что у Америки есть биологическое, а также химическое оружие в Европе, просто не соответствуют действительности. Я вам гарантирую", - сказал американский лидер, выступая в понедельник на посвященной ситуации вокруг Украины встрече с представителями бизнеса, передает Арменпресс․

"Они также предполагают, что у Украины есть биологическое оружие, на Украине", - сказал Байден, предположив, что это является "явным признаком" того, что власти РФ "изучают возможность использования" обоих этих видов вооружений.

Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более $200 млн на финансирование биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть более чем из 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявляло военное ведомство РФ.