Росгвардия доставила в Харьковскую область более 80 тонн гумпомощи

Росгвардия доставила в Харьковскую область Украины более 80 тонн гуманитарной помощи, как передает Арменпресс, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Росгвардия доставила более 80 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области", - говорится в сообщении.

Военнослужащие отряда специального назначения Росгвардии совместно с сотрудниками МЧС прибыли в город Купянск Харьковской области. "Росгвардейцы раздали жителям продовольственные наборы с продуктами первой необходимости. Это крупы, макароны, сахар, консервы, чай, сгущенка, масло", - отметили в ведомстве.

Уточняется, что безопасность гуманитарной акции обеспечивали бойцы ОМОН и СОБР.