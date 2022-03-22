В Армении за прошедший день подтверждено 26 случаев заболевания COVID-19

По состоянию на 11:00 22 марта в Армении всего подтверждено 422 354 случая заражения COVID-19, 409 465 заболевших вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 601 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 625 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 2 258 тестов. Подтверждено 26 случаев заболевания COVID-19, 99 заболевших вылечились, есть 3 летальных исхода.

Всего проведено 2 954 848 тестирований.