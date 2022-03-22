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Депутаты Национального собрания минутой молчания почтили память жертв погромов в Шуши в 1920 году

Депутаты Национального собрания минутой молчания почтили память жертв погромов в Шуши в 1920 году

На заседании Национального собрания депутаты минутой молчания почтили память жертв погромов в Шуши в 1920 году. Как передает «Арменпресс», с таким предложением выступил секретарь фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян.

«Я предлагаю почтить минутой молчания память жертв погромов, осуществленных турецко-азербайджанскими бандами в Шуши в 1920 году. Вследствие погромов, длившихся 4-5 дней, погибло около 20 000 наших соотечественников. И думаю, что в контексте сегодняшних развитий, идущих из Арцаха сигналов, необходимо, чтобы мир увидел, что мы очень хорошо помним нашу историю», - сказал Мамиджанян.


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