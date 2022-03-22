Посол Армении в Италии обсудила с Бенедетто Делла Ведова двусторонние отношения

Посол Армении в Италии Цовинар Амбарцумян встретилась с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Бенедетто Делла Ведова.

Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Италии сообщает, что были обсуждены армяно-итальянские двусторонние отношения, сотрудничество в международных организациях и ситуация в регионе.