Посол Армении в Италии обсудила с Бенедетто Делла Ведова двусторонние отношения
Посол Армении в Италии Цовинар Амбарцумян встретилась с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Бенедетто Делла Ведова.
Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Италии сообщает, что были обсуждены армяно-итальянские двусторонние отношения, сотрудничество в международных организациях и ситуация в регионе.
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