Замминистра ВТП пояснил, почему в условиях санкций специалисты сферы ИТ предпочитают Армению

В условиях санкций, задействованных против России и Белоруссии, наблюдается достаточно большой приток IT-специалистов в Армению.

Об этом с «Арменпресс» говорил заместитель министра высокотехнологичной промышленности РА Давид Саакян. Он отметил, что их задача заключается в создании таких условий, чтобы приехавшие специалисты не покинули Армению и после снятия санкций.

«Приток есть, но в основном из России. Есть и из Белоруссии, меньше из Украины. Есть и полностью переехавшие ИТ-компании. В Армении есть спрос на специалистов этой области. Это хорошая ситуация, чтобы заполнить пробел специалистов. Из-за непропорциональности спроса и предложения на рынке труда здесь высокие заработные платы. В результате такого притока они могут спуститься», - сказал Саакян.

По словам замминистра, у каждого ведомства есть своя работа по обеспечению надлежащих условий для специалистов. Замминистра отметил, что для увеличения притока специалистов в Армению в первую очередь должно быть достаточное количество квартир, школ и детских садов, сфера обслуживания, говорящая на их языке. Но если министерство ВТП начнет предпринимать шаги по их доставке в Армению, возникнут другие проблемы. Принимаются меры для решения этих проблем.

«Большой приток специалистов в Армению стал испытанием для министерства. В Закон РА «О государственном содействии сфере информационных технологий» должны быть внесены изменения. Мы уже увидели, какие могут возникать проблемы, что мы должны включить в этот процесс, чтобы это вступило в силу на институциональном уровне с 1 января», - сказал Саакян.

По словам замминистра, министерство также занимается созданием условий для ИТ-компаний, приезжающих в Армению из-за рубежа. Условий, которые позволят им работать, создавать и развиваться.

Он подчеркнул, что для пришедших компаний они делают все то, что делается для армянских компаний, к ним проявляется такое же отношение.

«Многие иностранные компании пришли и зарегистрировались в Армении. Закон позволяет это», - сказал он.

Относительно того, почему IT-специалисты выбирают Армению, Саакян сказал, что Армения имеет большие преимущества для развития высокотехнологичных компаний.

«Армения может стать очень хорошим плацдармом для выхода на мировой рынок и ведения глобального бизнеса. Наша экосистема, наше законодательное поле, реформы, проведенные на международном уровне, способствовали их приходу в Армению. Это делается для того, чтобы привести технологическую систему Армении в соответствие с международными стандартами, чтобы стартапы не уезжали из Армении для привлечения инвестиций, а инвестиции приходили бы в Армению. Сейчас мы находимся на стадии «продажи» этой привлекательности», - добавил Саакян.

По словам замминистра, этот процесс является двусторонним сотрудничеством. Задача министерства - удержать в Армении ИТ-специалистов и ИТ-компании.

«Если Армении удастся сохранить здесь определенную часть специалистов и компаний, я буду считать, что наша система налажена. Мы можем показать всему миру, смотрите, они пришли, увидели и остались. Также можете и вы - прийти, увидеть и остаться. Мы уже знаем, каким будет наш следующий шаг, чтобы сделать наши экосистемные услуги доступными повсюду», - заключил Саакян.

Карине Тертерян

Фотографии Мхитара Хачатряна