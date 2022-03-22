Возобновление спецсессии Генассамблеи ООН по Украине планируется 23 марта

Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на Украине возобновится, как ожидается, в среду, до конца недели ее участники проголосуют за резолюцию по гуманитарной ситуации. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщил в понедельник источник во всемирной организации.

Информацию подтвердила в понедельник официальный представитель председателя 76-й сессии ГА ООН Полина Кубияк.

"11-я экстренная специальная сессия Генеральной ассамблеи состоится в среду, 23 марта", - говорится в распространенном Кубияк сообщении. Начало сессии запланировано на 10:00 по местному времени (17:00 мск).

Специальная сессия Генассамблеи может возобновляться неограниченное количество раз по мере необходимости. Ранее в понедельник проект резолюции по гуманитарной ситуации на Украине был уже внесен на Генеральную Ассамблею, в связи с чем возобновление спецсессии планировалось на вторник, 22 марта, но из-за организационных вопросов было решено сделать это на день позже, пояснили ТАСС источники во всемирной организации.

Текст документа есть в распоряжении ТАСС. В нем Генеральная Ассамблея призывает РФ "немедленно прекратить враждебные действия по отношению к Украине". В тексте также содержатся требования обеспечить защиту гражданским лицам и инфраструктуре, медикам и журналистам, возможность покинуть зоны боевых действий, доступ персонала гуманитарных организаций к нуждающимся в помощи лицам. Документ также призывает страны ООН профинансировать оказание гуманитарной помощи Украине и продолжать ее поставки по линии всемирной организации. Проект резолюции, кроме того, призывает к продолжению переговоров "между всеми сторонами" и к "немедленному мирному разрешению конфликта между Российской Федерацией и Украиной путем политического диалога, переговоров, посреднических усилий и других мирных способов".

Новое заседание спецсессии Генассамблеи, как ожидается, продлится несколько дней - конкретные сроки будут зависеть от количества участников, которые захотят высказаться о сложившейся на Украине ситуации. В конце недели, после обсуждения, ожидается голосование по резолюции.

Конкретная программа работы спецсессии уточняется. Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица не исключал выступления президента Украины Владимира Зеленского, "когда придет время".