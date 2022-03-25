“Ереванский бестселлер”: лидирует Илон Маски: документальная книга, февраль, 2022

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет десятку лучших художественно-документальных произведений. Данные рейтинга составлены по итогам продаж за февраль.

На первом месте книга Илона Маски «Когда все против тебя. Илон Маски сам о себе». В книге собраны отрывки из интервью и выступлений одного из самых влиятельных людей мира Илона Маски. Тематические разделы книги посвящены различным направлениям его деятельности: SpaceX и Колонизация Марса, Tesla Motors и распространение электромобилей, SolarCity и Зеленая энергия. Кроме того, цитируются замечательные высказывания и идеи Илона Маски о кадровой политике, работе и о жизни в целом.

На втором месте - мировой бестселлер Джона Стрелеки “Кафе на краю света”. Герой книги сбегает от хаоса собственной жизни и попадает в кафе на краю света, где в разговорах с официантами заново открывает смысл своей жизни. Книга каждому прочитавшему поможет определить смысл своего существования, изменить собственную жизнь, даст стимул встретить 2021 год новым человеком.

“Большая Пятерка для жизни” Джона П. Стрелеки - на третьем месте. В армянском переводе книга названа “Пять великих целей жизни”. Это очередное произведение известного американского писателя, автора международного бестселлера “Кафе на краю света”, коуча Джона Стрелеки. Книга о бизнесмене по имени Томас Дерейл, раскрывает секреты эффективного, популярного и успешного лидера. Она полна советами для бизнеса, и очень интересными и новыми идеями по переосмыслению и переоценке жизни.

“Клуб “5 часов утра” ” Робина Шармы на четвертом месте. Это - мотивационная работа. Здесь Шарма советует просыпаться ранним утром. Следование примеру героев Шармы помогает читателю стать успешным, счастливым, и почему бы и нет - любимым. Путешествия героев по разным странам, полные интересных приключений, делают книгу еще более интересной и привлекательной.

На пятом месте книга Наринэ Багдасарян “На пути к свету”. Книга вобрала жизненный опыт Нарине Багдасарян, многолетнего преподавателя йоги. В ней раскрываются “пути к Свету”, пути, которые проповедует Наринэ, пути достижения мира и гармонии человеческого тела и души. Эта книга содержит теоретические и практические советы, беседы о любви.

Книга “Гарегин Нжде. Биография, размышления” Рафаэла Амбарцумяна на шестом месте. Подборка ключевых моментов деятельности Гарегина Нжде, его изречений, список опубликованных и неопубликованных книг и статей делают этот труд уникальной энциклопедией о лидере армянской освободительной войны ХХ века. Констатируя, что Гарегин Нжде - один из исключительных лиц мировой военно-политической мысли 20-го века, книга представляет его уникальную роль и в мировой истории военной науки и военного искусства.

Книга Джеймса Клира «Атомные привычки» - на седьмом месте. Книга «Атомные привычки» раскрывает маленькие перемены, в которых скрыта великая сила. Случалось ли вам когда-нибудь, приобрести новую привычку и потерпеть неудачу? Прочитав это руководство, вы поймете, что проблема не в вас, а в системе. Основываясь на научных данных, собственном опыте и рассказах других успешных людей, Джеймс Клир показывает, что в основе каждой привычки лежит система, которая при тщательном анализе способна избавиться от вредных привычек, а хорошие сделать неизбежными.

На восьмом месте еще один мировой бестселлер Джона Стрелеки “Возвращение в кафе на краю света”. Когда вы смотрите на звездное ночное небо, вы на самом деле видите менее 0,0000005% звезд в нашей галактике. И это все только наша галактика. Существует не менее 125 миллиардов галактик. Если все это смогла сотворить какая-то сверхъестественная сила, то наверняка и ваша мечта не выходит за рамки ее возможностей. Следуйте же за этой силой…

Книга Джо Джирарда “Как продать что угодно, кому угодно” на девятом месте. Джо Джирард занесен в Книгу рекордов Гиннесса за продажу 13 001 автомобилей марки «Шевроле». Выросший в бедной сицилийской семье, Жирард в этой книге, ставшей мировым бестселлером, рассказывает о своей карьере продавца, представляя секреты и приемы своего успеха. Они, наверняка, пригодятся любому продавцу, в любой сфере. Как говорит сам автор: “Если я смог, то и вы сможете”. Книга “Как продать что угодно, кому угодно” считается одной из лучших книг по бизнесу.

Книга Юваля Ной Харари “Sapiens. Краткая история человечества” на десятом месте. Сто тысяч лет назад на Земле жили не менее шести человеческих видов, сегодня - всего один “Homo sapiens”. Что произошло с другими и что ожидает нас? Большая часть книг об истории человечества проявляет либо исторический, либо биологический подход, но Юваль Ной Харари этой весьма оригинальной книгой ломает все стереотипы. Его история начинается 70 000 лет назад, когда только появилось мировоззрение. Гарри рассказывает, как развивающийся человек повлиял на мировую экосистему и как создавал империи. Автор соединяет историю и науку, пересматривая распространенные точки зрения, связывая прошлое с современными проблемами, рассматривая отдельные события в контексте больших идей. Харари заставляет заглянуть в будущее, потому что в последние десятилетия люди стали обходить законы естественного отбора, которые управляли жизнью на протяжении четырех миллиардов лет. К чему все это приведет, и какими мы хотим быть?

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

В список не включены книги, удостоенные премии проекта “Ереванский бестселлер”.

В опросах при составлении рейтингового списка участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).

В опросах при составлении рейтингового списка участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66), «Новый книжный магазин» (044-53-74-74), «Том» (099-52-52-00, 044-52-52-00) и «Феникс» (011-323-327).