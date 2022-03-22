Армен Григорян встретился с советником канцлера Германии по вопросам безопасности и внешней политики
09:24, 22 Март, 2022
Секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян в Берлине встретился с Йенсом Плотнером, советником по безопасности и внешней политике канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате Совета безопасности РА.
Стороны обсудили вопросы повестки дня отношений Армения-Германия и Армения-Европейский Союз.
Обсуждались и вопросы региональной и глобальной безопасности.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм