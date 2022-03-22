На территории Армении есть закрытые автодороги

Дорожный департамент сообщает, что по состоянию на 09:00 22 марта из-за сильной метели и отсутствия видимости закрыты для всех видов транспорта перевал Варденяц, автодороги Гндеваз-Джермук, Ттуджур-Навур, Алаверди-Джилиза, Торосгюх-Ашоцк-Бавра.

Как передает «Арменпресс», в сообщении отмечено: Воротанский перевал (Сараван-Зангер), автодороги Ноемберян-Иджеван, Ванадзор-Дилижан, Ванадзор-Алаверди, серпантин Степанавана закрыты для транспортных средств с прицепом, для других видов транспорта -труднопроходимы.

Участок Ванадзор-Степанаван закрыт для транспортных средств с прицепом.

Дороги Алагяз-Артик, Капан-Татев труднопроходимы для всех видов транспорта.

В Ашоцке и Вайке идет снег.

На автодорогах Гориса, на участках Мартуни-Гавар и Мартуни-Варденис местами гололедица.

Остальные автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.

Во избежание несчастных случаев, ДТП и блокирований водителям рекомендуется ездить лишь на автомобилях, снабженных зимними шинами.