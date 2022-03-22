Европейские индексы - 21-03-22

МОСКВА, 22 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.60% и составил 14326.97 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.57% и составил 6582.33 пункта, британский FTSE вырос на 0.51% и составил 7442.39 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 936.94 пункта.