Скончался соучредитель и исполнительный директор Dalma Garden Mall Эдгар Хачатрян. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальной странице Dalma Garden Mall в Facebook.

«Эдгар был не только директором-основателем Dalma Garden Mall, главной движущей силой, но и большим другом и отцом. С помощью Dalma Garden Mall он коренным образом изменил культуру торговли в Армении, внес большой вклад в развитие экономики Армении.

Несмотря на свой молодой возраст, Эдгар был отличным лидером, который всегда мотивировал и поддерживал нас.

Как его команда, мы сделаем все возможное, чтобы продолжить путь, который мы начали. Пусть память о нем всегда будет светлой», — говорится в тексте сообщения.