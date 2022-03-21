Министерство по ЧС Армении сообщает, что в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги, а также из-за погодных условий призывает всех ехать только в случае крайней необходимости.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, автодороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, Варденяцский перевал, автодороги Берд-Чамбарак, Сараван-"Зангер", Вайк-Джермук, Гдеваз-Джермук Вайоцдзорского, Капан-Татев-Горис, Горис-Сисиан Сюникского, Алагяз-Артик, Артик-Манташ Цохамарг-Бавра, межобщинные автодороги районов Амасия и Ашоцк Ширакского, Арагац Арагацотнского регионов закрыты․

Автодороги Ванадзор-Дилижан, Ванадзор-Алаверди Лорийского, автодорога ведущая от города Иджеван до Баграташена и Ноемберян-Киранц Тавушского регионов закрыты для грузовиков с прицепом и труднопроходимы - для остальных типов транспортных средств.

Повороты Степанавана и Спитака, автодороги Алаверди-Джилиза и Ташир-Благодарное Лорийского региона, Сюникского региона, межобщинные автодороги районов Апаран, Талин Арагацотнского, Маралик, Ланджик Ширакского регионов труднопроходимы для всех типов транспортных средств.

На автодорогах районов Арагацотнского региона местами наблюдается гололедица.

В городах Горис, Мегри Сюникского, Ванадзор Лорийского, Чамбарак Гегаркуникского и Иджеван, Дилижан Тавушского регионов идет снег.

В районах Арагац Арагацотнского, Ашоцк, Артик, Маралик, Амасия и на автодороге Овуни-Джаджур-Капс-Кети Ширакского регионов наблюдается метель.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта․ Со стороны России есть около 400 грузовиков.