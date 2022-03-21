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Россия отказалась от ведения переговоров с Японией по мирному договору

Россия отказалась от ведения переговоров с Японией по мирному договору

Москва отказалась от переговоров по мирному договору с Японией из-за введенных ранее антироссийских санкций, сообщили в Министерстве иностранных дел.

"Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны", — как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, говорится в сообщении на сайте МИД.

Как подчеркнули в ведомстве, "вся ответственность за ущерб российско-японскому взаимодействию" лежит на Токио, который сознательно выбрал "антироссийский курс вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства".

Россия прекращает безвизовые поездки японских граждан на южные Курильские острова, выходит из диалога о налаживании там совместной хозяйственной деятельности, а также блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.


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