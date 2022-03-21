Акоп Абрамян назначен помощником премьер-министра Армении Никола Пашиняна
Акоп Абрамян назначен помощником премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение Пашиняна опубликовано на сайте правительства.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 20:39 Россия отказалась от ведения переговоров с Японией по мирному договору
- 20:15 Байден посетит Польшу для переговоров по Украине
- 19:55 Посол Германии выразил готовность поддержать судебно-правовые реформы в Армении
- 19:40 Акоп Абрамян назначен помощником премьер-министра Армении Никола Пашиняна
- 19:14 В Брюсселе приступили к рассмотрению заявки Украины на вступление в ЕС
- 19:10 Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили проблематику заключения мирного договора между Ереваном и Баку
- 19:02 Президент Арцаха вручил епископу Вртанесу Абрамяну медаль «Вачаган Барепашт»
- 18:48 ЕС выделит еще 500 миллионов евро на поддержку Украины
- 18:46 В представленных Азербайджаном предложениях, по большому счету, нет ничего неприемлемого: глава МИД Армении
- 18:38 Министр обороны Армении принял делегацию во главе с руководителем офиса МККК в Армении
- 18:03 Предстоящие на 22 марта мероприятия
- 17:41 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 21-03-22
- 17:39 Азиатские индексы - 21-03-22
- 17:37 Президент Армении и посол США обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в различных сферах
- 17:32 Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 470,7 млн человек
- 17:28 50% населения Армении получили первую дозу вакцин
- 17:21 IDBank и Гюмрийский IT-центр будут сотрудничать
- 17:16 Россия не исключила увеличения транзита нефти в Китай через Казахстан
- 16:58 Арарат Мирзоян прокомментировал отказ главы МИД Азербайджана от встречи в Стокгольме
- 16:46 В ФРГ заявили, что не готовы к резкому отказу от российской нефти
- 16:46 Президент Армении и Сергей Копыркин обменялись мнениями вокруг богатой повестки армяно-российских отношений
- 16:39 Армения и США договорились провести очередное заседание по стратегическому диалогу
- 16:20 Главы МИД России и Азербайджана провели телефонный разговор
- 16:15 Права армян Арцаха и вопрос статуса Арцаха для нас принципиальны: министр иностранных дел Армении
- 16:10 Тигран Хачатрян прогнозирует на 2022 год 5,5% инфляции
10:22, 15.03.2022
1530 просмотров Для нас вопрос Нагорного Карабаха - вопрос не территории, а прав: интервью Арарата Мирзояна «Арменпресс»
12:46, 19.03.2022
1415 просмотров Представители нацменьшинств в Армении повысят навыки в управленческой сфере
14:13, 14.03.2022
1342 просмотров Армения обратилась к сопредседателям МГ для организации переговоров с Азербайджаном по заключению мирного договора
12:50, 18.03.2022
1296 просмотров К Армении приближается очередной мощный циклон
20:51, 15.03.2022
1198 просмотров В целом население Армении хочет нормализации отношения с Турцией: интервью главы МИД Армении агентству «Анадолу»