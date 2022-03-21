В представленных Азербайджаном предложениях, по большому счету, нет ничего неприемлемого: глава МИД Армении

По мнению министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, в представленных Азербайджаном 10 марта предложениях нет ничего неприемлемого. Как передает Арменпресс, об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян сказал об этом во время обсуждения в НС выполнения госбюджета на 2021 год.

«По большому счету, в переданных нам 10 марта предложениях Азербайджана нет ничего неприемлемого для нас. Другое дело, что эти предложения не полностью затрагивают возможную повестку дня всеобъемлющего мира между Арменией и Азербайджаном. И наши ответы были направлены на комплексное наполнение этой повестки дня.

В своих ответах мы назвали ключевыми и принципиальными права армян Нагорного Карабаха и решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха. На этой полной основе мы готовы начать переговоры. Именно с этим предложением мы обратились к сопредседательству Минской группы ОБСЕ для организации переговоров по мирному договору на основе Устава ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и Хельсинкского Заключительного акта», - сказал Арарат Мирзоян.

В интервью Арменпресс министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отметил, что переговоры по мирному соглашению с Азербайджаном должны проводиться без предварительных условий. Министр напомнил, что МИД обратился к сопредседательству Минской группы ОБСЕ с просьбой организовать переговоры по мирному соглашению.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана обнародовал переданные Армении предложения.