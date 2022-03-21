Министр обороны Армении принял делегацию во главе с руководителем офиса МККК в Армении

Министр обороны Армении Сурен Папикян 21 марта принял делегацию во главе с руководителем офиса Международного комитета Красного Креста в Армении Тьерри Рибо.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Сурен Папикян поблагодарил Тьерри Рибо за усилия делегации по защите прав армян, оказавшихся под юрисдикцией Азербайджана, отметив, что Женевские конвенции гарантируют защиту прав военнопленных, право на уважение их чести и достоинства, что должно исключать любые формы унижающего достоинство обращения.

Сурен Папикян выразил главе ереванского офиса МККК обеспокоенность минобороны Армении в связи с попытками властей Азербайджана сделать вопрос репатриации военнопленных и гражданских лиц исключительно предметом политических спекуляций.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы выяснения судьбы пропавших без вести и другие вопросы, связанные с координацией работы МККК и Межведомственной комиссии Армении по вопросам военнопленных, заложников и пропавших без вести .

Тьерри Рибо заверил, что делегация МККК предпринимает все необходимые шаги для уточнения информации о судьбе пропавших без вести, а также военнопленных и гражданских лиц.