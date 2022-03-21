Азиатские индексы - 21-03-22

ТОКИО, 21 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 21 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 26827.43 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1909.27 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.08% и составил 3253.69 пункта, а HANG SENG снизился на 0.89% и составил 21221.34 пункта.