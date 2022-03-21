50% населения Армении получили первую дозу вакцин. Также наблюдается активность среди желающих пройти вакцинацию граждан до 18 лет. Отвечая на вопрос Арменпресс, об этом заявила первый заместитель министра здравоохранения Армении Лена Нанушян.

По ее словам, два последних штамма коронавируса чаще встречаются у детей, поэтому наблюдается рост прививок среди детей. «Вакцинация очень важна для сохранения здоровья наших детей», — сказала она.

Лена Нанушян отметила, что тот факт, что 50% населения привито является низким показателем для того, чтобы подготовиться к следующей волне коронавируса.

«Я призываю всех получить необходимую им дозу, чтобы мы могли пережить следующую волну без потерь», — сказала Нанушян.

Она отметила, что заболеваемость коронавирусом снижается, но не исключила вспышки очередной волны коронавируса в Армении.