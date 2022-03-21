В ФРГ заявили, что не готовы к резкому отказу от российской нефти

Позиция Германии по поставкам российской нефти не менялась, в одночасье от нее отказаться Берлин не сможет. Как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, отвечая на вопрос о том, может ли ЕС ввести эмбарго на российскую нефть.

"Правительство, как и прежде, убеждено в том, что не может отказаться" от экспорта и импорта нефти, - сказал он. "Такова позиция федерального правительства, и в ней, насколько мне известно, ничего не поменялось", - добавил Хебештрайт.

Представители правительства Германии ранее говорили, что работают над сокращением энергозависимости от России, но в одночасье отказаться от ресурсов из РФ не могут.

В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Европейский союз работает над пятым пакетом санкций в отношении России в связи с событиями на Украине. В частности, дипломаты ЕС заявили агентству, что страны Балтии, в том числе Литва, настаивают на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегает от совершения поспешных шагов, поскольку цены на энергоносители в Европе высоки.

В понедельник в Брюсселе проходит плановая встреча министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза, главной темой которой станет ситуация на Украине. На ней глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель представит министрам свой анализ возможных сценариев развития конфликта.