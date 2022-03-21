Президент Армении и Сергей Копыркин обменялись мнениями вокруг богатой повестки армяно-российских отношений
16:46, 21 Март, 2022
21 марта президент Республики Ваагн Хачатурян принял чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина.
Как сообщили «Арменпресс в Аппарате президента Армении, Сергей Копыркин поздравил Ваагна Хачатряна с назначением на ответственную должность.
На встрече состоялся обмен мнениями вокруг богатой повестки армяно-российских отношений.
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