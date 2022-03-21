Президент Армении и Сергей Копыркин обменялись мнениями вокруг богатой повестки армяно-российских отношений

21 марта президент Республики Ваагн Хачатурян принял чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Сергея Копыркина.

Как сообщили «Арменпресс в Аппарате президента Армении, Сергей Копыркин поздравил Ваагна Хачатряна с назначением на ответственную должность.

На встрече состоялся обмен мнениями вокруг богатой повестки армяно-российских отношений.