Главы МИД России и Азербайджана провели телефонный разговор

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как передает «Арменпресс, об этом сообщает МИД Азербайджана.

Стороны обсудили ситуацию в регионе, в том числе ход выполнения трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

В ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Лавров провел телефонный разговор и с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном.